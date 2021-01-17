الجليل يتفوق على الرياضي ويحرز المركز الثالث بدوري الناشئين

عمان – الغد – أحرز فريق نادي الجليل، المركز الثالث ببطولة الفئات العمرية تحت سن 18 ناشئين، بعد فوزه على الرياضي أرامكس بنتيجة (82-79) في لقاء جمعهما أمس على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وحقق الجليل الفوز على الرياضي في اللقاء الأول الذي أقيم على صالة الحسن في مدينة إربد بنتيجة (74-67)، ثم عادل الرياضي السلسلة محققا الفوز بنتيجة (71-67)، قبل أن يحسم الجليل نتيجة المباراة الثالثة والأخيرة في سلسلة تحديد المراكز لصالحه، محققا فوزا مثيرا على الرياضي بنتيجة (79-82).

وبرز أحمد أبو راشد في المباراة الأخيرة من جانب الجليل محققا “الدبل دبل” بعد تسجيله 27 نقطة و18 متابعة و3 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية 36، يليه سند سمارة محققا “الدبل دبل” بتسجيله 18 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 23، فيما برز اللاعب باسل أبو عبود من جانب الرياضي محققا “الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و19 متابعة وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 25، يليه راشد خير بتسجيله 20 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية 14.