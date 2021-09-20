الجليل يحتج على الحكم يعقوب

خالد خطاطبة

عمان – أكد نادي الجليل، احتجاجه على أداء الحكم أحمد يعقوب، في المباراة الأخيرة لفريقه أمام الحسين إربد، التي جرت يوم الجمعة الماضي، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وأشار مدير نشاط الكرة في النادي باسل أبو حسان، في تصريح لـ”الغد”، إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في المباراة، خاصة فيما يتعلق باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وأضاف: “هناك جلسة طارئة للإدارة (مساء أمس)، لمناقشة كيفية الاحتجاج على الأداء التحكيمي”، متمنيا أن تشهد المباريات المقبلة أداء أفضل من جانب الحكام الذين نفتخر بهم. –أخبار النجوم)