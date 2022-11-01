الجليل يحسم “ديربي الشمال” واتحاد عمان يمضي بصدارة “سلة الناشئين”

خالد تيسير العميري



عمان – حسم فريق الجليل مواجهة “ديربي الشمال” أمام جاره فريق كفريوبا بنتيجة (48-42)، في لقاء جمعهما أول من أمس، بصالة الحسن في مدينة إربد، ضمن منافسات المرحلة الأولى من إياب دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة.

وبرز اللاعب ناصر الأنزور من جانب فريق الجليل بتسجيله 19 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 19، فيما كان يزن بطاينة اللاعب الأبرز من جانب كفريوبا محققا “الدبل دبل” بتسجيله 11 نقطة مع 10 متابعات وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 20.

وتغلب فريق الإنجليزية على فريق غزة هاشم بنتيجة (76-55)، في لقاء أقيم على الصالة نفسها، وبرز فيه اللاعب سعيد ساحوري من جانب فريق الإنجليزية محققا “الدبل دبل” بتسجيله 20 نقطة مع 10 متابعات وتمريرة وستيل و7 بلوك شوت بفاعلية 32، فيما كان عبدالرحمن عبسي اللاعب الأبرز من جانب فريق غزة هاشم بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 25 نقطة و13 متابعة و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 22.

وواصل فريق اتحاد عمان عروضه القوية، بفوزه على فريق الأشرفية بنتيجة (86-52)، في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة، وبرز فيه اللاعب عبدالله الزعبي من جانب فريق اتحاد عمان، محققا “الدبل دبل” بتسجيله 23 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات وستيل بفاعلية 21، فيما كان هاشم بني عيسى اللاعب الأبرز من جانب فريق الأشرفية بتسجيله 8 نقاط و15 متابعة و4 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 23.

وحسم فريق الأرثوذكسي مواجهة القمة أمام ضيفه فريق الرياضي بنتيجة (79-50)، في لقاء برز فيه اللاعب تامر غيث من جانب فريق الأرثوذكسي محققا “الدبل دبل” بتسجيله 11 نقطة مع 3 متابعات و4 تمريرات و11 ستيل بفاعلية 12، فيما كان نبيل كتخدا اللاعب الأبرز من جانب فريق الرياضي بتسجيله 9 نقاط مع 8 متابعات و5 تمريرات وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 14.

وحافظ اتحاد عمان على صدارته لجدول الترتيب بـ “العلامة الكاملة” برصيد 28 نقطة، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 25 نقطة، ثم يأتي الجليل ثالثا برصيد 24 نقطة، والإنجليزية رابعا برصيد 23 نقطة، وشباب بشرى والرياضي في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 21 نقطة لكل منهما، وكفريوبا سابعا برصيد 20 نقطة، والأشرفية وغزة هاشم في المركزين الثامن والتاسع برصيد 15 نقطة لكل منهما.