الجليل يدخل على خط المنافسة مع ذات راس واتحاد الرمثا

محمد عمّار

عمان – قدم فريق الجليل نفسه كمنافس قوي على إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي بدوري الدرجة الأولى، على حساب المنشية 3-1، ضمن مباريات الاسبوع الرابع.

وكان الجليل قد تغلب قبلها على دار الدواء 4-0، وبات يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما بقي ذات راس يتصدر ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط للأسبوع الثاني على التوالي بفضل فوزه على السرحان 1-0، كذلك واصل اتحاد الرمثا يواصل رحلته الموفقة للعودة لدوري النجوم، بعدما استعاد نغمة الفوز على حساب اليرموك 2-1.

قوة هجومية

شهدت مباريات الأسبوع الرابع زخما هجوميا قويا مقارنة ببقية الأسابيع، حيث تم تسجيل 23 هدفا في المباريات السبع، ولم تسجل أية نتيجة تعادل، فتغلب الطرة على البقعة 2-1، ذات راس على السرحان 1-0، العربي على منشية بني حسن 3-1، الجليل على الكرمل 3-1، اتحاد الرمثا على اليرموك 2-1، مغير السرحان على بلعما 3-1 وكفرسوم على دار الدواء 4-0.

مباريات مثيرة

تعتبر مباريات الأسبوع الخامس مثيرة في طريق الفرق التي تنافس على بطاقتي الصعود، حيث ستكون مباراة البقعة مع اتحاد الرمثا الأكثر أهمية، ففي حال فوز اتحاد الرمثا فانه سيوسع الفارق مع البقعة المنافس القوي على الصعود، وفي حال فوز البقعة، فانه سيعطل أحد أقوى منافسيه.

وهناك أيضا مباراة الجليل مع اليرموك، حيث سيحاول الأول مواصلة صحوته في رحلة الانتصارات، والبقاء على مقربة من الصدارة بانتظار دعم معنوي من بقية الفرق ليبقى على مقربة من الصدارة، فيما ستكون المباراة بالنسبة لليرموك بمثابة فرصة مواتية للعودة للمنافسة، وإلا فانه سيفقد فرصة كبيرة وربما يطيح بآماله في العودة لدوري الكبار.

أرقام

يعتبر فريق الجليل الأقوى هجوما مسجلا 7 أهداف، يليه فريقا دار الدواء وكفرسوم ولكل منهما 6 أهداف، فيما يعتبر هجوم المنشية ودار الدواء الأضعف، حيث لم يحرز كل منهما سوى هدف وحيد.

حافظ فريقا اتحاد الرمثا والجليل على صلابتهما الدفاعية، حيث لم يتم تسجيل اي هدف في مرمى كل منهما، ويعتبر دار الدواء أضعف دفاع حيث تلقت شباكه 8 أهداف.

وللأسبوع الرابع على التوالي، حافظت فرق ذات راس واتحاد الرمثا والجليل على سجلاتها خالية من الهزائم، فيما لم تحقق فرق السرحان والكرمل ومنشية بين حسن أي انتصار حتى هذه اللحظة.

مباريات الأسبوع الخامس

تنطلق مباريات الاسبوع الخامس في الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي اتحاد الرمثا مع البقعة على ملعب جرش، وبالتوقيت ذاته يلتقي اليرموك مع الجليل على ملعب السلط، ومنشية بني حسن مع بلعما على ملعب المفرق وذات راس مع الطره على ملعب الكرك، وفي الثانية من ظهر يوم الأربعاء المقبل يلتقي كفرسوم مع السرحان على ملعب المفرق ومغير السرحان مع دار الدوء على ستاد الأمير محمد، وتختتم مباريات الأسبوع بلقاء يقام في الثانية من ظهر الخميس، بين العربي والكرمل على ستاد الأمير هاشم.