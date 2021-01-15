الجليل يستأنف قرار اللجنة التأديبية

عمان – الغد – أعلن نادي الجليل استئناف القرار الصادر عن اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، والقاضي برد اعتراضي الجليل على مباراتي فريقه أمام اتحاد الرمثا وبلعما في اطار منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي جرت بتاريخ 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس النادي غازي الحمايدة في مقر النادي.

وكان الجليل اعترض على تجاوز الفريقين بالمباراتين العدد المسموح به في الكشف الرسمي للمباراة وهو 20 لاعبا فقط حسب التعليمات الرسمية الصادرة للموسم الحالي. وأكد رئيس نادي الجليل تمسك النادي باعتراضه ومواصلة العمل ضمن القنوات الرسمية للحصول على حقه وتصعيد الإجراءات لاحقا.

كما استعرض نائب الرئيس سعيد عجاوي ومدير الكرة محمد خروب ورئيس لجنة كرة القدم، حيثيات الاعتراض وأهمية مواصلة العمل على أكثر من محور ليتم تطبيق التعليمات. – (أخبار النجوم)