الجليل يسعى لتأمين مباراتين وديتين استعدادا لبطولة الكأس

خالد العميري

عمان – يواصل فريق نادي الجليل الأول لكرة السلة، تدريباته بمعدل 5 حصص أسبوعية، والتي تركز في مجملها على تدريبات اللياقة البدنية وتثبيت مهارات اللاعبين.

وقال المدير الفني للجليل، عبدالسلام صالح، في معرض رده على استفسارات (الغد): “لقد أثرت فترة الانقطاع الطويلة على لياقة اللاعبين، لذلك نحاول التدرج في رفع الحمل التدريبي والتركيز على الإعداد البدني وتثبيت المهارات، ثم اللعب الهجومي”.

وأضاف: “لقد صعدنا من الدرجة الأولى، وإذا نجحنا بالثبات والوصول للفاينال فور، فإن ذلك سيكون بمثابة انجاز كبير بالنسبة لنا، لكن هدفنا هو البناء للعام المقبل والاعتماد على فريق من أبناء النادي تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عاما، مع الاعتماد على عدد محدود من اللاعبين أصحاب الخبرات”.

وكشف المدرب عبدالسلام على وجود خطوط اتصال مع مدربي بعض الأندية القوية، بهدف تأمين مباراتين وديتين قبل انطلاقة بطولة كأس الأردن، لافتا: “تأتي هذه الخطوة لمعرفة المشاكل والأخطاء والعمل على معالجتها، لأن المقياس الحقيقي لقدرات اللاعبين ووضعية الفريق يكون بحجم المباريات، وليس بشدة التدريبات”. (فاست بريك)