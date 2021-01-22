الجليل يصعد إلى دوري المحترفين

محمد عمّار

عمان – تأهل فريق الجليل رسميا إلى دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن تغلب على فريق السرحان 2-0، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر وقبل الأخير لدوري اندية الدرجة الأولى، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الجمعة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث سجل هدفي المباراة وليد درايسة وليث مقابلة، وبهذا الفوز اصبح رصيد الجليل 28 نقطة في المركز الأول.

وفي اللقاء الثاني تغلب فريق ذات راس على فريق اتحاد الرمثا 3-1، في المباراة التي جرت على ستاد الكرك، وبهذا الفوز اصبح رصيد ذات راس 25 نقطة، وفي اللقاء الثالث تغلب فريق البقعة على كفرسوم 1-0 على ستاد الأمير هاشم، ليصبح رصيد البقعة 24 نقطة بالمركز الثالث.

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