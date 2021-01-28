الجليل يعادل ذات راس ويتوج بطلا بـ”كرة الأولى”

محمد عمّار

عمان – توج عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم منصور عبيد الله، فريق الجليل بلقب دوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم، وذلك بعد تعادله امام ذات راس1-1، في مباراة جرت أمس على ستاد الأمير هاشم، في ختام البطولة، ليصبح رصيد الجليل 29 نقطة، فيما اصبح ذات راس بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة.

وصعد فريق البقعة إلى دوري المحترفين برفقة الجليل، بعد تغلب البقعة على مغير السرحان 3-1، في لقاء أقيم على ملعب جرش، فيما لم ينفع الفوز الذي حققه الطرة على الكرمل 1-0 على ستاد الأمير محمد، ليصبح البقعة وصيفا برصيد 27 نقطة، ويرافق الجليل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وبالعودة لمجريات مباراة الجليل وذات راس الذي استهلها مبكرا بهدف سجله علاء الشلوح في الدقيقة الثامنة، بيد ان الجليل سريعا حقق التعادل عبر وليد درايسة في الدقيقة 13، وبقيت احداث الشوط الاول بين مد وجرز واستعجال ذات راس بتحقيق هدف التقدم، والاعتماد على الكرات المرتدة.

وفي الحصة الثانية اندفع الجليل بغية تحقيق الفوز، واهدر صهيب الوهيبي العديد من الفرص للتسجيل، والكثير من الكرات التي كادت تحقق الفوز، وفي ربع الساعة الاخيرة ضغط ذات راس بغية تحقيق الفوز بيد انه اصطدم بسواتر دفاعية صلبة بقيادة عامر علي الذي أفسد اكثر من فرصة للتسجيل، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، ويفقد ذات راس الفرصة الاخيرة لمرافقته لدوري النجوم.

وفي اللقاء الثاني حقق البقعة فوزا مستحقا على مغير السرحان 3-1، تقدم البقعة في الدقيقة 23 بواسطة زياد زيادة، واضاف احمد سعادة الهدف الثاني في الدقيقة 31، وفي الحصة الثانية قلص لاعب مغير السرحان محمد الجوهري النتيجة بتسجيله الهدف الاول للمغير في الدقيقة 53، قبل ان يضيف علي ابو صالح الهدف الثالث في الدقيقة 58.

حلمي: لكل مجتهد نصيب

أشار المدير الفني لفريق البقعة ان الدوري كان صعب التضاريس، وان لكل مباراة ظروف خاصة، ودليل قوة الدوري انه لم تنته المنافسة على اللقب او الوصافة حتى صافرة نهاية مباريات الاسبوع الاخير.

واضاف حلمي انه سيتم عقب الانتهاء من الاحتفالات بصعود الفريق لدوري الكبار، انه سيدرس كافة الخيارات مع ادارة النادي لتوفير التربة الخصة لاستقطاب مزيد من العناصر المحترفة، مع تعزيز تواجد أبناء النادي من الفئات العمرية، ليكون الفريق فرس الرهان في الموسم المقبل.

العلاونة: الفريق يستحق اللقب

اكد المدير الفني لفريق الجليل الكابتن حسين العلاونة أحقية فريقه باللقب، وانه جاء بعد تضافر الجهود للوصول للهدف المنشود، وان الفريق سيعد خطة شاملة تمكن الفريق من الظهور بمستوى مشرف في دوري المحترفين للموسم المقبل، حيث سيتم عقد اجتماعا تشاوريا مع ادارة النادي لتعزيز صفوف الفريق والتحضير المبكر والامثل لمشاركة مميزة في الموسم المقبل، وانه يسعى لإبقاء الفريق في الموسم المقبل، وتعزيز حضور الفريق في كبار الكرة الأردنية.