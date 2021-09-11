الجليل يعرقل تقدم السلط بالتعادل الإيجابي

بلال الغلاييني

السلط – أوقف فريق الجليل مستضيفه فريق السلط عندما ادرك التعادل معه 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ستاد السلط، في افتتاح لقاءات الجولة السادسة عشرة لدوري اندية المحترفين بكرة القدم، ليصل رصيد السلط إلى 32 نقطة، فيما رفع الجليل رصيده إلى 13 نقطة.

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تعامل فريق السلط مع المباراة وفق الأسلوب السريع في بناء الهجمات التي شقت طريقها والوصول إلى مرمى حارس الجليل أسامة الكواملة، الذي تعرض للتهديد الفعلي من خلال الكرات العرضية التي أحسن محمد كلوب وزيد أبو عابد، وبمساندة واضحة من الظهيرين أدهم القرشي ومحمد أبو حشيش في الإكثار من هذه الكرات، التي كادت أن تصيب مرمى الكواملة بوقت مبكر عندما ارسل كلوب عرضية تلكأ المهاجم وانجا في التعامل معها وهو يقف على فوهة المرمى، وفي المناسبة الثانية توغل وانجا من الميمنة وعكس كرة بينية ضربت مدافعي الجليل واتجهت إلى الركنية، قبل أن يظهر أحمد سريوة يسدد كرة ثابتة من خارج المنطقة انحرفت قليلا عن القائم الأيسر لمرمى الجليل.

وأمام هذه الأفضلية وبعد أن اعلن السلط تقدمه بعد أن قاد وانجا هجمة منظمة وصلت فيها الكرة إلى محمد الرازم الذي مررها بينية إلى زيد أبو عابد الذي لم يتوان من ايداعها على يسار الحارس الكواملة في الدقيقة 22، كان فريق الجليل يشدد على الواجبات الدفاعية في محاولة لوقف قوة وخطورة ألعاب منافسه، فيما تركيزه انصب على استغلال الهجمات المضادة التي تمحورت عند صدام شهابات ومحمد العدوان ويزن عبدالعال وتوريه وايمانويل، والتي اقلقت مدافعي السلط رواد أبو خيزران ومحمد مصطفى والقرشي وأبو حشيش، وكادت أن تصيب شباك الحارس معتز ياسين في مشهدين، الأول عن طريق محمد العدوان الذي استقبل تمريرة لؤي الدردور وسددها قوية لكنها ضربت المدافعين واتجهت نحو الركنية، وفي المرة الثانية عندما ارتقى توريه للركلة الركنية وسدد الكرة رأسية علت العارضة بقليل.

هدف التعديل

بداية الحصة الثانية شهدت افضلية لفريق الجليل الذي سارع إلى بناء الهجمات المضادة، التي ضربت عمق السلط وكشفت مرمى الحارس معتز ياسين، الذي بقي تحت التهديد حتى تمكن عمر عبدالرزاق من استغلال الكرة العرضية التي ارسلها صدام شهابات وسددها عبدالرزاق في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس ياسين هدف التعادل لفريق الجليل في الدقيقة 57، والذي اشعل فيه المنافسة بين الفريقين من جديد، حيث حاول السلط العودة إلى امتلاك وسط الميدان والتقدم بالهجمات المنوعة، والتي وجدت الابعاد المناسب من مدافعي الجليل، ما جعل مدرب السلط يطرح ورقة البديل محمد الداوود، الذي خرج مصابا بعد دخوله الملعب لعدة دقائق، ليعود مدرب السلط ويدخل البديل عبدالله ذيب، ثم دفع بورقة بلال الخفيفي، فيما زرج مدرب الجليل بورقة صهيب الوهيبي ثم دخول البديل ليث البشتاوي، وسط محالات لم تتوقف من لاعبي الفريقين بغية الوصول نحو المناطق الأمامية، وكاد الجليل أن يدرك الهدف الثاني، لكن الكرة البينية طالت عن عبدالرزاق وهو في مواجهة تامة مع حارس السلط.

وما تبقى من وقت انحصرت ألعاب الفريقين وسط الميدان، وأن ظهرت بعض المحاولات الهجومية خصوصا لفريق السلط، والذي وجد صعوبة في اختراق الحواجز الدفاعية التي شيدها لاعبو الجليل حماية لمرمى الحارس الكواملة.

ثلاث مباريات مهمة في ختام الجولة السادسة عشرة اليوم

يشهد ستاد الحسن بإربد عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، واحدة من المواجهات المهمة في دوري أندية المحترفين لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الرمثا والحسين إربد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم نحو المقدمة، خصوصا الرمثا الذي يدخل المباراة وبجعبته 31 نقطة، ويملك الأوراق الفنية التي تعزز من قوته باجتياز هذه المحطة، فيما لفريق الحسين إربد 25 نقطة وهو يطمح بتحصيل نقاط المباراة الثلاث والتقدم خطوة واسعة نحو فرق المقدمة.

وعند الساعة الثامنة والنصف مساء سيكون ستاد عمان الدولي مسرحا لاحتضان المباراة التي تجمع بين فريقي الفيصلي وشباب الأردن، وفيها يتطلع الفيصلي لتعويض ما فقده من النقاط في مبارياته الماضية، من خلال تحقيق الفوز والبقاء ضمن الفرق المنافسة على اللقب، خصوصا وأنه يملك 27 نقطة، فيما يرنو فريق شباب الأردن إلى تسجيل نتيجة ايجابية تبعده عن دائرة الخطر كونه يملك حاليا 19 نقطة، وبذات الوقت يتطلع فريق الجزيرة لاستغلال الظروف التي يمر فيها منافسه فريق البقعة، والخروج بنتيجة الفوز في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، حيث يملك فريق الجزيرة 19 نقطة، فيما لفريق البقعة نقطة واحدة تحصل عليها في مباراته الأخيرة التي جمعته مع فريق شباب الأردن.