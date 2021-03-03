الجليل يعلن دعمه الكامل لمشروع رابطة اندية المحترفين

عمان – الغد – أكد رئيس نادي الجليل غازي الحمايدة، وقوف أسرة نادي الجليل خلف سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، ودعم توجهاته التي تتركز على تطوير كرة القدم الأردنية، مثمنا إطلاق مشروع تأسيس رابطة أندية المحترفين، الذي يؤكد على دعم سموه ووقوفه الدائم مع كافة الأندية الأردنية.

وخلال زيارة قام بها مسؤول رابطة اندية المحترفين، فراس الوريكات، إلى مقر نادي الجليل اليوم، قال الحمايدة ردا على إستفسارات “الغد”: “شهد الاجتماع مع مسؤول رابطة أندية المحترفين فراس الوريكات، طرح الكثير من المواضيع التي تهم كرة القدم الأردنية، وتحديدا مشروع الرابطة، حيث أوضح الوريكات أهمية وجود الرابطة وما ستحمله من خدمات تنصب جميعها في سبيل تطوير اللعبة بشكل عام، وتخدم أندية المحترفين، ونحن في نادي الجليل نعلن تأييدنا الكامل لتأسيس الرابطة، لما لها من دور كبير في تطوير اللعبة ودعم اندية المحترفين”.

من جانبه، أشاد فراس الوريكات بجهود الأندية الأردنية ودورها الكبير في تطور الكرة الأردنية، ومؤكدا إعتزازه بالدور الكبير الذي يلعبه نادي الجليل في خدمة الرياضة الأردنية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، ومشيدا بإنجازات النادي في مختلف الالعاب الرياضية ورعايته عددا كبيرا من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفتيان الأيتام.

وأضاف الوريكات: “تشرفت بزيارة نادي الجليل وإستمعت لوجهة نظر رئيس النادي غازي الحمايدة بحضور نائب رئيس النادي سعيد العجاوي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وقدمت شرحا عن مشروع رابطة أندية المحترفين، الذي يهدف إلى تطوير الكرة الأردنية وأنديتها وإحداث نقلة نوعية على مختلف المجالات، وأكدت توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين، في مساعدة الأندية وتمكينها من ممارسة دورها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع، ولمست تفهما كبيرا ورغبة شديدة من النادي للسير في هذا المشروع الرائد”.