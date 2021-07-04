الجليل يعمق جراح البقعة في “كرة” المحترفين

مصطفى بالو

عمان- عمق فريق الجليل جراح البقعة بعد الفوز بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي جرت مساء الأحد على ستاد الامير محمد بالزرقاء، في الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم، ليرفع الجليل رصيد الى “7” نقاط متقدما إلى المركز التاسع، فيما واصل البقعة نزيف النقاط وتلقى الخسارة الثامنة على التوالي برصيد خال من النقاط.

البقعة 2 الجليل 3

التحفظ البقعاوي والالتزام الدفاعي، وفق ترتيبات مدربه خضر بدوان الذي وزع اوراقه وفق شكل دفاعي، مهتما بإغلاق ملعبه من وسط الملعب، من خلال تواجد بسام دلدوم، وصلاح ابوالسيد، ويتقدمهم محمد عبدالمطلب، ومحمد الشعلان وأحمد سعادة، وذلك لتشكيل حواجز دفاعية وكثافة عددية أمام رباعي الدفاع ذياب غديان، حتم محمد، محمد الراعي، محمد موسى، لحماية المرمى، والمحاولة بالبناء السريع واختزال غرفة العمليات، صوب انطلاقات محمد عبدالمطلب”بوغبا” ووديع ابو الدوش.

ووزع المدير الفني للجليل العراقي جبار حميد اوراقه بنزعة هجومية، مثبتا صدام شهاب في محور الارتكاز، وضبط ايقاع العلميات واستثمار انطلاقات حامد توريه، خلدون الخزام وفارس غطاشة، ولؤي الدردور خلف سليمان ابوزمع، ومرت الاحداث وسط مناورات هادئة، واختبارات للنوايا في منتصف الملعب، وسط افضلية نسبية للجليل الذي مرت كرة فارس غطاشة فوق مرمى ابو نبهان، في الوقت الذي زاد تقارب رجال عملياته، من رجال الدفاع عامر علي، عمار بطاينة، عاصم القضاة وقصي نمر من قوة البوابة الخلفية للجليل.

ولم ياخذ البقعة محاولات الجليل الهجومية على محمل الجد، وبدا متوقعا على نفسه في ملعبه، وسط عناصر شبابية تحاول مجاراة خبرة وسرعة الجليل، وسط تركيز من ابوالسيد وحاتم محمد لتحريك انطلاقات “بوغبا”، الذي توغل ومرت كرته بسلام عن مرمى مصطفى أبومسامح، ووأخرى للبقعة خلصها ابومسامح بحضور تام، فيما الجليل يواصصل بحثه عن هدف التقدم، وهو الذي تحقق عند د.29، عندما تابع رأسية ابوزمع “عالطير” في شباك ابونبهان، ووسط معاناة البقعة من البناء البطئ والمطول، وووجود مساحات بين خطوطه، وجد الجليل الطريق سالكة الى مرمى ابونبهان، الذي تلقى الهدف الثاني عند د.41، بإمضاء سليمان ابوزمع بعد رأسية فارس غطاشة، ومرت الاحداث بهدوء نحو نهاية الشوط الاول بتقدم الجليل 2-0.

“ثنائية بوغبا”

وجاء الشوط الثاني “كلاكيت مرة ثانية”، واستمرار الجليل في هجومه، وزياراته المتكررة لمرمى ابونبهان الذي خلص كرة ابوزمع على حساب ركنية، نفذت نحو القائم القريب وطار لها صدام شهابات ودكها بالشباك، مسجلا الهدف الثالث للجليل عند د.50، وسط محاولات مدرب البقعة بدوان لاستعادة توازن خطوطه، فطرح ورقتي جميل السرحان وعبدالله أبوجاموس، بدلا من وديع ابوالدوش وبسام دلودوم، في ظل محاولات فردية من بوغبا وسعادة وجميل سرحان ولكن من دون خطورة على مرمى ابومسامح.

وفي المقابل، عزز مدرب الجليل من حضوره الهجومي، فأشرك المحترف مايكل بدلا من لؤي الدردور، ومرت الظاحداث بهدوء وبناء منوع، ونقلات سلسة وتدوير للكرة بين لاعبي الجليل، فيما يحاول البقعة اللحاق بركب النتيجة، فيما بقيت معاناته من تباعد خطوطه وقلة خبرة شبابه، واسترمت محاولات لاعبيه الفردية من دون جديد، وعاد وطرح مدرب الجليل هذال السرحان ومحمد صياحين بدلا من سليمان ابوزمع صدام شهابات، فيما الهدوء يدب في اوصال المباراة، واستمر “السيد السيد وبوغبا الذي ارسل كرة عميقة خلف الدفاع، وصلت عبدالله ابوجاموس الذي حاور ابومسامح، وتعرض للاعاقة احتسبها حكم المباراة ركلة جزاء، نفذها “بوغبا”-محمد عبدالمطلب- بنجاح عند د.79، وكاد محمد عبدالمطلب أن يسجل الهدف الثاني للبقعة، عندما استلم كرة جميل سرحان داخل منطقة جزاء الجليل، وسدد كرة قوية ردها ابومسامح على دفعتين، وبعدها غادر ابومسامح المصاب وحل مكانه حارس المرمى البديل اسامة الكواملة، وشهد الوقت القاتل الهدف الثاني برأسية عبد المطلب د.87، إثر ركنية ابوالسيد، لتعود الروح الى اوصال المباراة وارتفعت حدة الاثارة مع دخول الوقت بدل الضائع-6 دقائق-، ليلتزم الجليل بإغلاق ملعبه واستمرار بحث البقعة عن التعديل، وتميز “بوغبا” بمهاراته، إلا الجليل حافظ تفوقه حتى نهاية المباراة، وخرج فائزا بنتيجة 3-2.

المباراة في سطور

النتيجة: البقعة 2 الجليل 3

الأهداف: سجل للجليل خلدون الخزامي د.29، وسليمان أبوزمع د.41 وصدام شهابات د.50، فيما سجل للبقعة محمد عبدالمطلب من ركلة جزاء د.79ود.87

الحكام:محمد بدارنة، عمرو عجاج، هادي العطاري، ويزن الخزاعلة رابعا.

العقوبات:

الملعب: ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

مثل الفريقين:

-البقعة: محمد أبونبهان، ذياب غديان، حاتم محمد، محمد الراعي، محمد موسى، بسام دلدوم(عبدالله أبوجاموس)، صلاح أبوالسيد، محمد الشعلان، أحمد سعادة، محمد عبدالمطلب، ووديع أبوالدش(جميل سرحان).

-الجليل: مصطفى ابومسامح، عامر علي، عامر بطاينة، قصي نمر، عاصم القضاة، صدام شهابات(هذال السرحان)، حامد توريه، خلدون الخزامي، فارس غطاشة، سليمان أبوزمع(محمد صياحين) ولؤي الدردور(مايكل).

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