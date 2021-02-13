“الجمارك الأردنية” تحبط تهريب 3 قطع أثرية

عمان- الغد– قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر تمكنت من احباط تهريب ( ٣) قطع اثرية من الحجر الكلسي الأبيض تمثل معصرة نبيذ تعود للعصر البيزنطي ممثله بعمود من الحجر الكلسي وقاعدة حجرية من الكلس بالإضافة إلى حوض دائري كلسي.

وعلى الفور تم تنظيم قضية جمركية بالقطع الاثرية بعد مطالعة دائرة الاثار العامه لبيان قيمة القطع والتحفظ عليها واحالة القضية الى النائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه حسب اتفاقية اليونيسكو المنعقدة بين الدول عام (١٩٧٠) والخاصة باعادة الممتلكات الثقافية وحسب المادة(7) فان الدول الاطراف في الاتفاقية تتعهد باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد واعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة وحسب المادة (13) والتي تنص على ان تحمل الدول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص فسوف ترجع هذه القطع الى مصدرها الأصلي.

وتأتي هذه الضبطية ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الجمارك لضبط المهربات، وتهيب دائرة الجمارك على جميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات عبر ارقام مكافحة التهريب

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