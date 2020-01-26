الجمارك الأردنية تحتفل بيوم الجمارك العالمي

عمان – الغد – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم رعى وزير المالية الدكتور محمد العسعس احتفالا أقامته دائرة الجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك في المركز الثقافي الملكي، ويأتي هذا الاحتفال تكريساً للدور الهام الذي تقوم به الدائرة كأحد دعائم التنمية الوطنية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقال العسعس في كلمة ألقاها خلال الاحتفال ان الجماركُ الأردنيةِ تساهم بشكلٍ فاعلٍ بحماية الأمنِ الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوطن، ويبذُلُ منتسبوها كلَ جهدٍ ممكنٍ، ليكونوا عنَد حُسنِ الظن بهم ، وما زالوا يرابطون على ثغور الوطن ، لمنع كل ما مِن شأنه تعكيرَ الأمنِ الاقتصادي والأمانِ الاجتماعي ، وذلك بالتعاون ِمع كافةِ الأجهزةِ العسكرية والأمنيةِ الأخرى.

وأضاف العسعس” لا يخفى عليكم ِ جميعاً التطورات والمستجدات والتنافس الإقليمي والدولي في مختلفِ مجالاتِ العمِل الجمركي، وقد رأيت من خلال متابعاتي اليومية مدى حرص الجمارك الأردنية على أن تكون متميزة اقليمياً وعالمياً ،لتحقيق ِرضى متلقي الخدمةِ والقطاعاتِ المتعاملة معها، مستلهمةً بذلك المعاني التي وردت بالأوراق النقاشية لجلالة الملك والتي أكدت على الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً في العملية التنموية ومحركاً للنمو الاقتصادي.

وأشار مدير عام الجمارك اللواء الدكتورعبدالمجيد الرحامنة خلال الحفل أن دائرة الجمارك عملت على أتمتة اجراءاتها الجمركية بدءاً من اطلاقها تطبيقاً للهواتف الخلوية(اندرويد) والذي يتضمن (10) خدمات الكترونية إضافة إلى انها قطعت خطوات متقدمة في التحول الإلكتروني من خلال مشروع النافذة الوطنية للتجارة والذي يعد منصة الكترونية متكاملة لكافة الاجراءات الحكومية ويساهم في خفض زمن الافراج عن البضائع، ونظام التتبع الالكتروني لشاحنات الترانزيت ومشروع الطائرات المسيرة بدون طيار وتطبيق المعاينة الالكترونية وغرفة السيطرة وغيرها من البرامج الالكترونية.

وأكد الرحامنة على أهمية تنسيق وتكامل جهود جميع الاطراف المعنية بالعملية الجمركية وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص

وتخلل الحفل عرض لفيلم مرئي ما تحقق من تطورات وانجازات على مستوى الخدمات والاجراءات الجمركية المقدمة ، وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي ومجموعة من موظفي الجمارك المتميزين.

وشكر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية محمد البستنجي كافة كوادر الجمارك على جهودهم المباركة والتي بذلوها للخروج بالحزمة الاقتصادية الخاصة بالمستثمرين والمواكبة للتحديات الاقتصادية الحالية.

كما أكد على ضرورة العمل ضمن الرؤية الملكية السامية باعادة النظر بالتشريعات والانظمة الضريبية المعمول بها والتي تهدف إلى تخفيف الاعباء عن المواطنين والخروج ببرنامج ضريبي شامل يعزز وينشط الاقتصاد الوطني.