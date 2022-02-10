“الجمارك الأُردنية” تعزز قنوات الاتصال وتلقي للاستفسارات والشكاوى

أعلنت دائرة الجمارك الأُردنية عن استحداث وتفعيل أرقام هواتف جديدة لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وملاحظات متلقي الخدمة حيث تم استحداث رقم الهاتف 117222 لتلقي الشكاوى من خلال مديرية إدارة جودة الخدمات وعلى مدار الساعة ، كما تم تفعيل مركز الاتصال للإجابة على جميع الاستفسارات الواردة من المواطنين والمقيمين وجميع المتعاملين مع دائرة الجمارك على الرقم 065008080 وبالشراكة بين دائرة الجمارك ومركز الاتصال الوطني لتلقي الاتصالات والاستفسارات والإجابة عليها بالسرعة والدقة المطلوبة.

وفي ذات الإطار أصدر مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة توجيهاته للكوادر الجمركية بضرورة الإجابة على جميع الاستفسارات والشكاوى الواردة للجمارك بمهنية وسرعة عالية كونها تخدم شرائح متعددة من المتعاملين ومتلقي الخدمة مثل : الشركات التجارية، والمشاريع الاستثمارية ، شركات التخليص ، والأفراد (مواطنين، مقيمين، ومسافرين) ، و تأتي هذه الخدمات سعيا لتحقيق أحد أهداف الدائرة المهمة و المتعلق بزيادة مستوى رضا متلقي الخدمة حيث يتم استقبال الشكاوى من أصحاب العلاقة وتحليلها وادراجها ضمن نظام الكتروني مخصص ومتابعة الحل والمعالجة مع القسم المعني حتى اغلاق الشكوى و ابلاغ صاحب العلاقة بذلك.

كما تقوم دائرة الجمارك بإصدار التقارير المتعلقة بذلك وبمتابعة واهتمام كبير من المدير العام