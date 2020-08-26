الجمارك تحبط تهريب أجهزة خلوية

عمان- أحبطت فرق مكافحة التهريب محاولة لتهريب 98 جهازا خلويا من نوع ايفون كانت مخبأة في مخبأ سري داخل سيارة بهدف ايصالها للسوق المحلية.

وقال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك في بيان صحفي اليوم الاربعاء عماد نصير ، انه تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات والتحفظ عليها لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية واتخاذ الاجراء القانوني بحق المهرب.

وأكد ان الدائرة وضمن خطتها الاستراتيجية في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة حققت تطورا ملموسا في عملية الرقابة والمتابعة ووصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التهريب على المستوى المحلي والاقليمي باعتماد اساليب استخبارية حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة.- بترا