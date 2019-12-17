أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الجمارك” تحبط تهريب حاوية ألبسة أجنبية (صور)

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أحبطت كوادر الجمارك الاردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب محاولة تهريب حاوية سعة (40) قدما احتوت على 14 ألف قطعة ألبسة أجنبية على الطريق الصحراوي.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركٌية المترتبة عليها والتي قدرت قيمتها حوالي 51 ألف دينار وإحالة الاشخاص المضبوطين والقضية الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

بدوره أشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك أحمد العكاليك إلى أن هذه الضبطية تعتبر نوعية وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والحس الامني الذي يتمتع به موظفي الجمارك كون المهربين قاموا بتزوير البيانات الجمركية.

مقالات ذات صلة

زواتي: البئر 49 في “الريشة” ناجحة وتنتج حوالي 3 ملايين قدم مكعب يومياً

منذ 25 دقيقة

“صحراء الأردن”.. قبلة صناع السينما العالمية

منذ ساعتين
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

مجلس النواب يناقش خلاصات اللجنة المالية حول تقرير ديوان المحاسبة

منذ 3 ساعات

الأردن يتجاوز العالم بـ7نقاط بالفجوة الجندرية في الأجور

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock