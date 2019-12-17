“الجمارك” تحبط تهريب حاوية ألبسة أجنبية (صور)

عمان- الغد- أحبطت كوادر الجمارك الاردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب محاولة تهريب حاوية سعة (40) قدما احتوت على 14 ألف قطعة ألبسة أجنبية على الطريق الصحراوي.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركٌية المترتبة عليها والتي قدرت قيمتها حوالي 51 ألف دينار وإحالة الاشخاص المضبوطين والقضية الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

بدوره أشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك أحمد العكاليك إلى أن هذه الضبطية تعتبر نوعية وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والحس الامني الذي يتمتع به موظفي الجمارك كون المهربين قاموا بتزوير البيانات الجمركية.