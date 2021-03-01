الجمارك تحبط تهريب كمية كبيرة من الألبسة



عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك إن كوادر مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الألبسة المهربة داخل إحدى المركبات القادمة للعاصمة عمان، حيث تم الاشتباه في حاوية سعة 40 قدما قادمة من إحدى المحافظات وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية كبيرة جداً من الألبسة المهربة ضمن 116 طردا وبواقع 27696 قطعة ألبسة مختلفة.

وأضاف أنه تم التحفظ على المركبة والمضبوطات وحجزها وتنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات للسير بالاجراءات القانونية بحق المهربين.

وتهيب دائرة الجمارك بجميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية عمليات تهريب عبر هواتف غرفة عمليات مكافحة التهريب على الأرقام :

0780323297 – 0780323298

أو عبر الواتس اب رقم : 078‪0381381