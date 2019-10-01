الجمارك تحبط تهريب 700 زوج أحذية

عمان – أحبطت دوريات مكافحة التهريب الجمركي محاولة لتهريب كميات كبيرة من الألبسة والأحذية.

وبلغت الكمية المضبوطة من الألبسة ما يقارب 6000 قطعة و700 زوج أحذية مختلفة كانت مخبأة داخل صهريج معد لنقل المشتقات النفطية.

وفي التفاصيل، بينت دائرة الجمارك انه وردت معلومات للدائرة بوجود مهربات داخل أحد الصهاريج بإحدى مناطق عمان، وعلى الفور بدأت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات اللازمة، وتم الوصول للمكان وضبط المهربات والتي كانت مخبأة ضمن مخابئ سرية معدة خصيصاً لغايات التهريب.

وعلى اثر ذلك تم التحفظ على المضبوطات ووسيلة النقل لحين استكمال الإجراءات الجمركية والقانونية حسب الأصول.(بترا)