الجمارك تحبط 3 محاولات تهريب سجائر إلكترونية في مطار التخليص

عمان- الغد- تمكنت وحدة مراقبة الشحنات الجوية في جمرك مطار التخليص من إحباط تهريب 3 شحنات من السجائر الإلكترونية بعد أن كانت مخفية بصورة احترافية ضمن شحنات تم التصريح عنها في وصف مضلل بأنها أحذية ومواد مختلفة.

وأكد مدير جمرك مطار الملكة علياء الدولي للتخليص عقيد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم بأن كوادر وحدة مراقبة الشحنات الجوية التابعة لجمرك المطار قد قامت بعمل احترافي عالي المستوى لضبط المواد المهربة والتي تبيّن يعد المعاينة الفعلية بأنها عبارة عن سجائر وأجزاء سجائر إلكترونية قدرت كميتها بـ 2563 قطعة بالإضافة لرولات لاصقة خاصة بالسائل الذي يوضع على عبوات النكهات الخاصة بالسجائر الإلكترونية حيث قدّرت الرسوم والغرامات المترتبة على المواد المضبوطة بـ (80373) ديناراً.

وأثنى مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة على جهود كوادر الجمارك في مطار التخليص والتي قامت بجهود استثنائية لضبط هذه الكميات من المواد المهربة والتي كانت في طريقها إلى الأسواق لتباع إلى المستهلكين دون خضوعها للفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وكذلك دون دفع الرسوم المستحقة للخزينة.

وأشار الرحامنة إلى أن كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مختلف المراكز الجمركية المنتشرة عبر أرجاء المملكة قد تمكنت في الآونة الأخيرة من إحباط العديد من محاولات تهريب أنواع مختلفة من المواد الممنوعة والمقلدة وغيرها من المواد التي ينبغي أن تخضع لأحكام القانون حين إدخالها إلى المملكة، مؤكداُ بأن ذلك يأتي نتيجة للجهود الكبيرة الني تبذلها الدائرة لضبط عمليات التهريب من خلال أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال مثل عمليات الانتقاء والاستهداف الممنهج للبضائع وتحليل المخاطر دون المساس بالدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

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