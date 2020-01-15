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الجمارك تحصد المركز الثاني لجائزة الخدمة الحكومية المتميزة

منذ ساعتين

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عمان- الغد- حصل جمرك معبر وادي الاردن على المركز الثاني لجائزة الخدمة الحكومية المتميزة للدورة الخامسة والتي ينظمها مركز الملك عبد الله الثاني للتميز.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن عن نتائج جائزة الخدمة الحكومية المتميزة للدورة الخامسة، ونتائج الدورة الأولى من جائزة المبادرة الابتكارية.
وأكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ان هذه الجائزة جاءت تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتطبيق افضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى ان هذه الجائزة تدفعنا إلى مضاعفة الجهود وبذل مزيداً من العطاء بشكل ينعكس على نوعية وجودة الخدمات المقدمة لكافة الجهات المتعاملة مع دائرة الجمارك وفقا للرؤى والتوجيهات الملكية السامية.
يذكر ان الجمارك الاردنية حصلت على عدد من جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز في الاعوام السابقة انطلاقا من رؤيتها ورسالتها في تقديم خدمات جمركية متميزة لكافة المتعاملين معها، وستبقى على العهد لتقديم ما هو افضل.

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