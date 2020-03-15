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الجمارك تداهم مستودعاً يحتوي بضائع مهربة في العقبة

منذ 59 دقيقة

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عمان – الغد – داهمت كوادر مكافحة التهريب الجمركي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية مستودعاً يحتوي على كميات كبيرة من البضائع المختلفة في منطقة (قطر) التابعة لمحافظة العقبة، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وجردها وكانت أبرز المهربات أحذية مختلفة والبسة وشاشات مختلفة وسماعات واكسسوارات هواتف خلوية وخيم مخيمات سياحية.

وأشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب بأن دوريات الجمارك تعمل على مدار الساعة لحماية اقتصادنا من دخول مثل هذه البضائع التي غالباً ما تحتاج إلى فحوصات من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، كما يتم تجميع هذه البضائع في مستودعات خاصة ومن ثم تهريبها إلى سائر مناطق المملكة.

بدوره، أشاد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة بالجهود المبذولة من قبل كافة الكوادر الجمركية بكافة مواقعها وكذلك التعاون الوثيق بين جميع الأجهزة الأمنية والعمل كفريق واحد للحد من عمليات التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد.

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