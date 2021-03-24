الجمارك تدعو أعضاء غرف الصناعة والتجارة بالتخليص المسبق على بضائعهم

عمان- دعا مدير عام الجمارك بالوكالة العميد جلال القضاة، اعضاء غرف الصناعة والتجارة المستوردين بالتخليص المسبق على بضائعهم.

وقال في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن التخليص المسبق على البضائع يجري من خلال تقديم وثائق الشحنة قبل وصول البضاعة في وقت مبكر للبدء بإجراءات التخليص ما يتيح للجمارك ومشغلي الموانئ والمستودعات التخطيط والعمل بأكثر كفاءة بصورة تؤدي لتفريغ ونقل البضائع في الساحات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع في المركز الجمركي إلى أكثر من 70 بالمئة.

واشار إلى أن الدائرة تطبق 140 معيارا على البضائع المستوردة بشكل انتقائي، في حين أن لكل دائرة من الدوائر الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي معايير خاصة بها تطبقها على البضائع، موضحا انه يجري اختبار المعايير بشكل متزامن مع الدوائر كافة دون تأخير على زمن الإفراج عن البضائع.

واوضح القضاة أن الدائرة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها لتسهيل انسياب البضائع الرمضانية للأسواق الأردنية وتقليل زمن الإفراج عنها،عممت على جميع المراكز الجمركية بتسهيل وتسريع انجاز البيانات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال انظمة وتعليمات قانون الجمارك.

وبين أن المراكز الجمركية التي تشهد نشاطا تجاريا زودت بوحدات تخليص إضافية لضمان استمرارية العمل وانسيابه على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تفعيل المعاينة بالمراكز الجمركية، ومنع إجازات الموظفين إلا للضرورة القصوى ومنع مغادرة الكوادر الجمركية قبل التخليص على البيانات الجمركية المنظورة.

واكد القضاة اهمية مشروع النافذة الوطنية في تحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين مثل المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الإجراءات والوثائق، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لافتا إلى لقاءات دورية مع الأطراف كافة لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه سير عمل المشروع.