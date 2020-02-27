“الجمارك” تدعو الشركات للاستفادة من خدمات برنامج القائمة الذهبية

طارق الدعجة

عمان-دعت مديرة ادارة المخاطر في دائرة الجمارك العامة عقيد جمارك ريم النمر الشركات المصدرة والمستوردة للاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها برنامج القائمة الذهبية في الدائرة.

وقالت خلال ورشة عمل عقدت امس في غرفة تجارة الاردن للتعريف بخدمات البرنامج ان القائمة الذهبية عبارة عن هدية تمنحها دائرة الجمارك للتاجر الملتزم ضمن شروط ومعايير محددة ويتم بموجبها الحصول على مزايا وحوافز مختلفة بخاصة عند انجاز البيانات الجمركية.

وبينت النمر خلال الورشة التي نظمتها غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة ووزارة النقل ان الشركة التي تنضم الى القائمة الذهبية يتم ترشيحها الى القائمة الذهبية الوطنية التي تضم مؤسسات حكومية منها المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء للاستفادة من هذه الخدمات التي تقدمها القائمة الذهبية الوطنية. وأشارت النمر، الى ان عدد الشركات الفاعلة ضمن برنامج القائمة الذهبية بلغ 108 شركات بلغت قيمة مستورداتها العام الماضي 1.16 مليار دولار مقابل 1.28 مليار دولار صادرات .

واشارت الى وجود قائمة فضية يتم بموجبها منح مزايا ولكن بتسهيلات اقل من القائمة الذهبية ويتم ادراج الشركات من قبل الدائرة بعد دراسة وضع الشركة ومدى الالتزام بمتطلبات دائرة الجمارك.

وقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ان برنامج القائمة الذهبية له ايجابيات واسعة يمكن للشركات الاستفادة منها في عمليات تسهيل مرور البضائع وانجاز المعاملات.

وبين الرفاعي ان عقد الورشة يأتي بهدف زيادة تعريف الشركات ببرنامج القائمة الذهبية والمزايا التي تقدمها لهم، مؤكدا اهمية زيادة حملات الترويج لهذا البرنامج من اجل زيادة عدد الشركات التي تستفيد من خدماته.

واكد الرفاعي ان دائرة الجمارك تعد شريكا مهما للقطاع التجاري حيث يوجد تواصل وتنسيق مستمر في مختلف القضايا التي تواجه التجار والسعي الى حلها.

من جانب آخر بين مدير وحدة الامانة التنفيذية في وزارة النقل فارس ابو دية ان الوحدة معنية في حل قضايا النقل والتجارة وتسهيل العقبات التي تواجه التجار والصناعيين.

وأضاف ان هذه الورشة هي احد النشاطات التي من خلالها تسعى الى التسهيل على التجار وتقليل الوقت والكلف وبالتالي خدمة الاقتصاد الوطني.

وعرض رئيس قسم تقييم الالتزام في دائرة الجمارك احمد ابو جبريل المزايا والحوافز التي يقدمها برنامج القائمة الذهبية وشروط الاستفادة منها.

وقال ان البرنامج الذي أطلق العام 2005 جاء لتسهيل التجارة ويعمل على مبدأ الالتزام الطوعي لشركات سلسلة التزويد العاملة بالأردن لبناء وتجسيد الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص.

واضاف بأنه يتم بموجب البرنامج منح الشركات المدرجة ضمنه معاملة تفضيلية من خلال مجموعة من المزايا والتسهيلات الجمركية المعتمدة.

واشار ابو جبريل الى ان البرنامج يهدف لخلق بيئة التزام نابعة من ذات الشركات المتعاملة مع الجمارك الاردنية وزيادة درجة الامان لشركات سلسلة التزويد والتعاون المشترك بين الدول للرقابة على حركة البضائع .

كما يهدف إلى مشاركة مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص مع الجمارك لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وتسهيل اجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود والمراكز الجمركية للشركات الملتزمة للمساهمة في تقليل التكاليف وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني للوصول الى التنمية المستدامة. ولفت الى وجود متابعة وتطور مستمر للبرنامج من خلال توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل سواء مع دول اخرى او مع مؤسسات حكومية وايضا يتم التعديل على البرنامج من خلال الملاحظات المقدمة من الشركات المدرجة ضمنه

ولفت الى انه تم تعديل اسس اعادة النظر بعضوية الشركات المدرجة في مجالات الاستيراد والتصدير والمناطق الصناعية المؤهلة الى جانب استحداث اسس لإعادة النظر بعضوية الشركات المدرجة ضمن البرنامج في مجالات التخليص والمستودعات والنقل وإدارة النقل.

واشار الى اهم التسهيلات والمزايا المقدمة للشركات المدرجة ضمن برنامج القائمة الذهبية ومنها التوسع بمنح المسرب الاخضر وتأجيل الضريبة العامة على المبيعات والسماح باخراج البضائع خارج اوقات الرسمي بموجب تعهدات شركات التخليص وتمديد صلاحية بطاقة المستورد لثلاث سنوات بدلا من واحدة، وتسهيلات أخرى.