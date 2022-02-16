الجمارك تسمح بدخول مضخمات الصوت.. والأمن يؤكد أنها مخالفة

طلال غنيمات- قال مدير الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، إن لجنة فنية من دائرة الجمارك ودائرة الترخيص في الأمن العام، تعمل على فحص جميع المركبات التي ترد المملكة.

وأضاف القضاة، في تصريح له عبر التلفزيون الأردني، أنه يتم السماح بإدخال المركبات بعد اجتيازها للفحص الفني والشروط والموضوعة.

وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع من إدخال مضخمات الصوت التي تركب على المركبات والدراجات النارية، مضيفاً أن سوء الاستخدام هو المشكلة في تركيب هذه المضخمات.

وأشار القضاة، إلى أنه لا يمكن منع المضخمات من دخول المملكة، فلها استخدامات أخرى غير المركبات والدراجات.

من جهته، قال مدير ادارة الترخيص في الأمن العام، العميد رامي الدباس، إن تركيب المضخمات على المركبات والدرحات النارية، مخالف.

وأشار إلى أن هنالك نسبة مسموح بها لتركيب هذه الأجهزة على المركبات، وهي 90 دسبيل بالنسبة لمستوى الضجيج.

وبين أن مخالفة تركيب هذه المضخمات، من 50 إلى 100 دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة، ومصادرة الأجهزة.