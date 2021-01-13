الجمارك “تسوي” 95% من قضايا التهريب

عمان- الغد- تعاملت الجمارك الأردنية خلال العام 2020 مع 47 الف قضية تهريب تم تسوية 95% منها في الدائرة قبل وصولها إلى المحاكم ونتج عنها 25 مليون دينار كايرادات لخزينة الدولة.

وكانت أعلنت أمس ضبط الجمارك الأردنية خلال العام 2020 نحو 3 مليون حبة كبتاغون و871 حبة لاريكا و124 كف حشيش و500 كغم من مادة الحشيش الصناعي واصناف اخرى من المواد المخدرة.