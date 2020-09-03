الجمارك تضبط كميات كبيرة من ورق الجدران

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك عماد نصير، إن دوريات مكافحة التهريب تمكنت من ضبط كميات كبيرة من ورق الجدران المهرب في إحدى منازل العاصمة عمّان.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الخميس، انه تم التحفظ على المهربات وتنظيم محضر ضبط أصولي فيها وتحويل المضبوطين للنيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني.

ودعت الدائرة المواطنين للتبليغ عن عمليات التهريب وفي حال وجود أية معلومات حيال هذا الأمر التواصل عبر غرفة عمليات مكافحة التهريب.