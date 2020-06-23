ضبط 24 ألف مسدس خرز يمنع استيرادها (صور)

عمان-الغد- تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية جمرك العقبة من إحباط تهريب 90 كرتونة تحتوي على 24 الف مسدس خرز كانت الحكومة منعت استيرادها ضمن قرار رقم 4251 والذي ينص على منع استيراد الالعاب النارية والمفرقعات المتداولة بين الاطفال ومسدسات الاطفال التي تطلق خرز.

وأكد مدير مديرية جمرك العقبة عقيد جمارك سامر قباعة بأن المهربات كانت في طريقها إلى السوق المحلي بالرغم من مخالفتها لشروط الاستيراد وتأثيرها السلبي لمخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة.

وأشاد قباعة بالدور الكبير الذي يقوم به منتسبو دائرة الجمارك في مكافحة عمليات التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين على حد سواء.