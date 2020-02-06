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الجمارك تضبط 96 الف حبة كبنتاغون في طرد بريدي

منذ ساعة واحدة

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عمان- احبط العاملون في مركز جمرك مطار التخليص، بالتعاون مع الاجهزة الامنية محاولة تهريب 96 الف حبة كبتاغون، كانت مخبئة في إحدى الطرود البريدية القادمة للمملكة.
وقالت دائرة الجمارك في بيان صحفي اليوم الخميس، ان الكوادر الجمركية واثناء قيامهم بالواجب الرسمي اشتبهت بأحد الطرود البريدية وعلى الفور تم تفتيشه ليتم اكتشاف مخبئاً سرياً داخل (فرن) لغايات وضع كميات كبيرة من المخدرات.
واوضحت دائرة الجمارك، انه تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات وتحويل الموضوع لمديرية ادارة مكافحة المخدرات لإجراء اللازم.(بترا)

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