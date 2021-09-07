الجمارك تطبق مشروع النافذة الوطنية للتجارة في حرة الزرقاء قريبا

عمان- الغد- أكد مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة أن الدائرة بصدد تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة في المنطقة الحرة الزرقاء قريباً، وذلك في إطار عمليات التحديث والتطوير التي تقوم بها الدائرة في المديريات والمراكز الجمركية، مضيفاً أن المشروع سيطبق في العديد من المراكز الجمركية في الفترة القادمة، الأمر الذي من شأنه تحسين الأداء وتطوير الإجراءات الجمركية واختصار زمن الإفراج عن البضائع.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها القضاة الى مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء صباح الأحد للاطّلاع على سير العمل في مرافق المركز وتلمس احتياجاته وتطويق المشكلات والمعوقات والأخذ بالحلول المناسبة، اجتمع القضاة خلال الزيارة بإدارة وموظفي المركز مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والطاقات بأمانة واحترافية والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الجهات المختلفة العاملة في المركز لخدمة العمل والمصلحة العامة.

والتقى القضاة خلال الزيارة رئيس وأعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، حيث أكد على الروح الإيجابية بين الجمارك والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مبدياً استعداد الجمارك لتذليل أية عقبات تعترض سير العمل بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ضمن إطار القانون.

من جانبه أشاد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة الجمارك لتشجيع الاستثمار وخدمة الحركة التجارية من خلال اتّباع سياسة الباب المفتوح والسعي الدائم لحل المشكلات وتطوير الإجراءات الجمركية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التحسن الملحوظ في حركة التخليص على البضائع والمركبات وخصوصاً في مركزي جمرك المنطقة الحرة الزرقاء وجمرك عمان، حيث شهد شهر آب الماضي 8/2021 زيادة ملحوظة في عدد المركبات التي تم التخليص عليها مقارنة بشهر تموز/2021 بواقع (12.1%)، حيث تم التخليص خلال الشهر الماضي (8/2021) على (6251) مركبة، منها (3050) بنزين و (474) كهرباء و(2727) مركبة هجينة، حيث بلغت الإيرادات المحصلة من الرسوم والضرائب الأخرى (29.9) مليون دينار، فيما بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال شهر تموز الماضي (5574) مركبة منها (2569) بنزين و(418) كهرباء و(2587 ) مركبة هجينة، حيث بلغت الإيرادات المحصلة من الرسوم والضرائب الأخرى (27. مليون دينار.