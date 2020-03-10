الجمارك تطلق جولات تفتيشية لمكافحة التهريب في المحال التجارية – صور

عمان – الغد – نفذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب جولات تفتيشية مكثفة شملت العديد من المحال التجارية التي تبيع البضائع المهربة بكافة أشكالها.

ونجم عن هذه الجولات ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير مدفوع الرسوم والسجائر الإلكترونية إضافة إلى ضبط مواد تعقيم لليدين منتهية الصلاحية وكميات من الشوكلاتة الفاسدة.

وشملت ايضاً ضبط شاحنتين على الطريق الصحراوي محملات بالبضائع المختلفة ابرزها كميات كبيرة من الهيل والصنوبر والفستق الحلبي إضافة إلى كميات كبيرة من الأجهزة الخلوية واكسسوارتها.

وتهدف هذه الجولات إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة وبسط العدالة في الاسواق، وسوف تستمرهذه الحملة لغاية تحقيق أهدافها والمتمثلة في زيادة وعي المواطنين والتجار باضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق الانظمة والقوانين الناظمة للعمل واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المهربين كغرامات مالية وتوقيف وعقوبة والتي تصل الى حد السجن.

وتعمل الجمارك على حماية القطاعات التجارية الملتزمة للرفع من سوية الاقتصاد الوطني، ويتطلب ذلك فرض رقابة جمركية على الاسواق وتجفيف منابع التهريب والتي تؤثر على الصناعات المحلية وسمعة الاقتصاد الوطني والعلامات التجارية العالمية.