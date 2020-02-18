“الجمارك” تطلق خدمة الاستفسار عن منع السفر

عمان- الغد- أطلقت الجمارك الأردنية خدمة الاستعلام عن منع السفر على الموقع الإلكتروني للدائرة للاستعلام عن حالات القضايا الجمركية، حيث أصبح بامكان المواطنين والمقيمين الاطلاع على أوضاعهم القانونية وتصحيحها وذلك قبل الشروع في إجراءات السفر.

وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على متلقي الخدمة وتسريع إجراءات وحركة تنقلهم للخارج وتبسيط الإجراءات وأعباء ومتطلبات السفر، وبالتالي ستجنبهم في المقام الأول من الحجز ودفع تكاليف السفر وتكبد أية خسائر قد تنتج عن عدم إتمام السفر.

وتهدف الدائرة من خلال خطتها الإستراتيجية إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات الجمركية وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين مع الدائرة من حيث الكفاءة وسرعة ودقة المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للدائرة باعتبارها نافذة الكترونية جمركية اقتصادية واستثمارية تلبي متطلبات وتطلعات مختلف القطاعات لمتلقي الخدمة من مواطنين وتجار ومخلصين ومستثمرين.

ويمكن الاستعلام عن حالات منع السفر من خلال الرابط التالي: https://www.customs.gov.jo/ar/index.aspx

ويحتوي الموقع الإلكتروني الخارجي ايضاً على روابط لمواقع التواصل الاجتماعي تمكن المتعاملين معها الإطلاع على أحدث المستجدات والإنجازات والإجابة عن كافة استفساراتهم فيما يخص الخدمات الجمركية المتنوعة التي تقدمها الدائرة.