الجمارك تغلق محال تبيع دخان مهرب

عمان-الغد- صرح مصدر مسؤول في دائرة الجمارك بأنه وضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدائره في مكافحه التهريب بكافه اشكاله ومن ضمنها الدخان المهرب في سياق التعديلات الاخيره على قانون الجمارك والتي أعطت الدائرة صلاحيات في تغليظ العقوبه على الدخان المهرب، وعليه فقد اصدر النائب العام الجمركي قرارا باغلاق عدد من المحال التجارية التي تكرر فيها بيع الدخان المهرب انطلاقا من دور الدائره في حمايه الاقتصاد الوطني من العابثين بأمنه الاقتصادي.

وأكدت الدائره بانها سوف تستمر بهذا النهج لمحاربه هذه آلافه الاقتصاديه الخطيره.

وترجو الدائرة من الإخوه المواطنين الابلاغ عن اَي حاله تهريب على الرقم المجاني (065159256) أو (0799988904)، لحمايه مجتمعنا من أفه التهريب.