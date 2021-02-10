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الجمارك توضح بشأن توقيف عدد من موظفيها بقضية “تلاعب”

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- قالت دائرة الجمارك، اليوم الأربعاء، إنه إشارة الى ما تردد في العديد من وسائل الاعلام حول توقيف موظفين من دائرة الجمارك بتهمة استثمار الوظيفة علماً بأن أحد المتهمين محال الى التقاعد.
وأكدت الدائرة بأن القضية التي تم تحويلها الى المحكمة هي قضية كانت قيد التحقيق منذ عام 2016 وتتلخص تفاصيلها بأنه تم بيع سيارات على أساس أن يتم تجزئتها وقص الشاصي من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات معينة من ضمنها دائرة الجمارك.

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