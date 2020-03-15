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“الجمارك” توعز بتمديد شهر واحد لكافة السيارات الأجنبية في المملكة

منذ ساعتين

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عمان-الغد- على ضوء قرار مجلس الوزراء باغلاق المعابر الحدودية أصدر مدير عام الجمارك الاردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة قراراً بالتمديد للمركبات المدخلة بموجب رخص الادخال المؤقت والتي انتهت مدتها القانونية الممنوحة لها بالتمديد لمدة شهر واحد، ويمكن مراجعة قسم السيارات الاجنبية في مركز جمرك عمان ومدينة الحسن الصناعية/اربد للتمديد تلافياً لفرض غرامات عن مدة التأخير.
وفيما يتعلق بسيارات المترددين فقد اصدر قراراً بالتمديد لمدة شهر واحد وعليهم مراجعة المراكز الحدودية المعنية للاستفادة من التمديد.

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