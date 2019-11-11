“الجمارك” تُطبّق المعاينة المتزامنة في مركز جمرك عمان

عمان- الغد- بدأت الجمارك الأردنية بتطبيق نظام المعاينة المتزامنة في مركز جمرك عمان حيث يعتبر المركز الثاني في التطبيق بعد مركز جمرك العقبة.

ويعمل نظام المعاينة المتزامنة من خلال تنسيق وقت ومكان معاينة البضائع وبالالتزام بطلب الارسالية المراد معاينتها والذي يحددها النظام الجمركي المحوسب من خلال معايير انتقائية إدارة المخاطر للدوائر التي لها علاقة مباشرة مع دائرة الجمارك ومن هذه الدوائر: وزارة الزراعة،مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للغذاء والدواء،هيئة تنظيم قطاع الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة البيئة، ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية إلكترونيا بين دائرة الجمارك وهذه الدوائر.

ويهدف نظام المعاينة المتزامنة الى توفير الوقت والجهد وضمان الاستفادة الامثل من الموارد بكفاءة عالية وكذلك الحد من تكرار طلب ارساليات البضائع لنفس الغاية، وتسهيل وتبسيط الاجراءات وتخفيض الزمن اللازم لانجاز البيان الجمركي والافراج عن البضاعة، كما ويهدف النظام الى تخفيف الكلف على التاجر والمواطن والذي يساهم في تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.