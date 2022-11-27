الجمارك: ضبط 10 آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من مادة الكريستال

صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت 10 آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من مادة الكريستال المخدر.

وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي بأن شاحنة فارغة قادمة من سوريا وتحمل لوحة عربية ويقودها سائق أيضا من جنسية عربية وصلت حدود جابر وبتفتيش الشاحنة عثر داخل غرفة السائق على كروزين دخان تم اخفائهم بطريقة سرية تم تفقد ما بداخلهم ليتم العثور على الحبوب و المواد المخدرة بداخلهم.

واضاف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك أنه جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،موضحا أن كوادر الجمارك الأردنية تعمل على الدوام جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية على الحدود لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من كافة أشكال التهريب وخصوصا المخدرات لما لها من تأثير مباشر على صحة وعقل الإنسان وبحاجة إلى جهود وطنية مشتركة.