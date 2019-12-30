“الجمارك” و”الشرق الأوسط” تطلقان مجموعة مشاريع في ريادة الأعمال

عمان- برعاية وزير المالية الدكتور محمد العسعس، تطلق جامعة الشرق الأوسط ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، ودائرة الجمارك الأردنية، مجموعة من المشاريع في مجال إجراء الأبحاث وتطوير حلول تقنية وريادية، تعد الأولى من نوعها لما تمثله من شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، الدكتور عبد الرحمن زريق، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم وتكريس مفهوم التعاون والتبادل والتشارك بالخبرات المتوافرة وتوظيفها، لتصميم مشاريع مبتكرة، وتشكيل حلقة وصل مع الداعمين، وبما يحقق الأهداف المشتركة ولا يتعارض مع تشريعات الطرفين.

وأضاف الدكتور زريق “أن الفريقين سيسعيان للتعاون في مجال إجراء الأبحاث وتطوير حلول تقنية وريادية، وذلك عبر إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه دائرة الجمارك الأردنية، إضافة الى تشجيع ودعم وتطوير الأفكار والمشاريع الريادية، وتحويلها الى مشاريع ربحية توفر منتجات تنطلق في السوق الأردنية والأسواق

الأخرى”.