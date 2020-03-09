الجماهير: العرسان “سوبر ستار” أول جولتين بكأس الاتحاد الآسيوي

خالد العميري

عمان – اكتسح لاعب فريق النادي الفيصلي، أحمد العرسان، تصويت الجماهير الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني، كأبرز النجوم بالجولتين الأولى والثانية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتم ترشيح خمسة لاعبين برزوا بقوة خلال أول جولتين، وذلك بالاعتماد على المستوى الذي قدموه ومدى تأثيرهم على نتائج المباريات، فضلا عن الإحصائيات التي تم رصدها لأدائهم في هذه المباريات.

وحصل العرسان على نسبة 53 % من إجمالي تصويت الجماهير البالغ 8444 مصوتا، وذلك بعد صناعته الفرص بعدد 11 فرصة هو أحمد عرسان، كما قام العرسان بالكثير من التصويبات على مرمى المنافسين بـ 16 تصويبة أكثر من أي لاعب آخر حتى الآن في البطولة، وأظهر قدراته الهجومية بشكل واضح رغم التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام الوثبة السوري، والخسارة الصعبة بنتيجة 3-4 أمام الأنصار اللبناني في الجولة الثانية.

وبات أحمد العرسان (24 عاما) من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة “الزعيم”، بعد اكتسابه الخبرة والثقة من مشاركاته الأخيرة بصفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “النشامى”، حيث تعززت ثقته بقدراته، وكان له دور بارز في إنجازات الفيصلي بالعامين الماضيين.

بدوره، حل قائد فريق هوتشي منه الفيتنامي، اللاعب تران فاي سون، ثانيا في تصويت الجماهير بنسبة 39 %، وذلك بعد أن لعب دورا بارزا في المباراة الأولى لفريقه بكأس الاتحاد الآسيوي لهذا العام، حيث تعادل فريقه 2-2 أمام يانغون يونايتد، وظهر لاعب خط الوسط بشكل أقوى في الجولة الثانية.

وجاء لاعب نادي سيريز نيغروس الفلبيني، جي بورتيريا، بالمركز الثالث في تصويت الجماهير بنسبة 6 %، حيث صنع هدفين من أهداف فريقه خلال الفوز 4-0 في الجولة الأولى على برياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي، بالوقت الذي جاء فيه اللاعبين عيسى العنزي (المنامة البحريني) وستيب بلازيبات (هوغانغ يونايتد السنغافوري) بالمركزين الرابع والخامس بنسبة تصويت متواضعة بلغت 1 % من إجمالي عدد المصوتين.