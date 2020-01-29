الجماهير تتدفق قبل مباراة الوحدات والأرثوذكسي في كرة السلة (صور وفيديو )

خالد العميري

عمان – شهد مدخل مدينة الحسين للشباب المؤدي إلى صالة الأمير حمزة تدافقا جماهيريا كبيرا أمام منطقة بيع التذاكر قبل 4 ساعات من المواجهة المنتظرة بين الوحدات والأرثوذكسي ضمن الدور النهائي من دوري “بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة”.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا مكثفا غالبيته العظمى من مشجعي الوحدات، تماما كما حدث في المباراة الأخيرة.

بين الفريقين مساء الأحد الماضي، والتي امتلئت خلالها مدرجات الصالة لم تتمكن فيه مجمعة من كبيرة من الجمهور الدخول إلى الصالة.

ويتقد الوحدات على الأرثوذكسي في الدور النهائي بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين وفوزه اليوم سيهديه أول لقب في دوري في تاريخه، بينما يأمل الأرثوذكسي تحقيق الانتصار من أجل فرض مباراة فاصلة وحاسمة من المقرر اقامته مساء الجمعة.