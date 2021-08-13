الجماهير تعود للدوري الإسباني بنسبة 40%

مدريد – بعد 16 شهرا من الهجر، ستمتلئ مدرجات ملعب ميستايا مرة أخرى بالجماهير الليلة في مباراة فالنسيا أمام خيتافي، في انطلاقة موسم الدوري الإسباني لكرة القدم، على الرغم من أنه لن يتم السماح سوى بإشغال 40% من طاقته الاستيعابية.

وسيفضل أن تكون هذه الجماهير محلية أو من أعضاء النادي، مع استخدام أقنعة، وذلك حسب الشروط التي ستظل سارية حتى يوم 29 آب / أغسطس ، حيث ستجري عملية تقييم لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للقيام بتغييرات وفقا لتطور وضع الجائحة.

وستؤثر هذه التدابير على ثماني مباريات في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وستبقى سارية خلال ما تبقى من الشهر، حيث لا يمكن أن تتجاوز نسبة الإشغال 40% من الطاقة الاستيعابية بالنسبة للملاعب المفتوحة و30% بالنسبة للمنشآت المغلقة.

ولن يكون مسموح للجماهير التدخين ولا تناول الطعام أو الشراب، باستثناء المياه، وسيتعين عليهم الدخول بشكل تدريجي مع استخدام الأقنعة مع الحفاظ دائما على مسافة آمنة متر ونصف المتر. – (إفي)