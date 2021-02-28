الجماهير تعود للمدرجات في البرتغال بعد غياب 4 أشهر

لشبونة – عادت مباريات الدوري البرتغالي لاستقبال الجماهير السبت بعد غياب 4 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، وذلك خلال مباراة سانتا كلارا وباسوش فيريرا على ملعب (ساو ميجيل) ضمن مواجهات الجولة الـ21 من المسابقة.

وكانت آخر مباراة أقيمت وسط حضور جماهيري في الدوري البرتغالي في 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي على نفس الملعب بين سانتا كلارا وسبورتنج لشبونة.

إلا أن الانتشار الكبير للفيروس التاجي في البلاد، أجبر المسؤولين على اتخاذ قرار بعودة إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

ووافقت السلطات الصحية في البرتغال اليوم على عودة الجماهير للمدرجات بحد أقصى ألف و250 مشجع، لاسيما وأن معدل الإصباات في منطقة الأزور هو الأقل في البلاد بأكملها. (إفي)