الجماهير ضحية تبحث عن تعويض تبعات تأجيل في أولمبياد طوكيو

لوزان – تعيش الجماهير الشغوفة بمتابعة الألعاب الأولمبية مباشرة من أرض المنافسات، حالة من القلق بعد رفض بعض الفنادق إرجاء الحجوزات التي قاموا بها إلى موعد لاحق، وامكانية فقدان المبالغ التي سددوها لشركات الطيران إثر تأجيل اولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت ليزا ديلبي البروفيسورة في ادارة الأعمال الرياضية في جامعة واشنطن حجزت 31 غرفة لتلامذتها على مدى 28 يوما مقابل مبلغ 82300 يورو.

لم تطالب ديلبي باستعادة المبلغ على أمل أن يتمكن تلامذتها من تحرير انفسهم خلال الموعد الجديد للألعاب المقررة من 23 تموز (يوليو) إلى الثامن من آب (أغسطس) العام 2021، لكنها في المقابل لا تملك “أي ضمانة” بأنه يمكن ارجاء الحجوزات في الفندق إلى موعد لاحق العام المقبل وامكانية تمديد فترة صلاحية بطاقات السفر إلى العام المقبل.

وقالت ديلبي الشغوفة بالألعاب الأولمبية وتابعت مباشرة 20 نسخة منها بين ألعاب صيفية وألعاب شتوية “المعلومة الوحيدة التي في حوزتنا، هي أن الأمر سيستغرق وقتا”.

عزاء ديلبي الوحيد هو أن اللجنة المنظمة أكدت ان “البطاقات التي تم شراؤها ستكون صالحة للألعاب نفسها لكن في موعد جديد وبحسب الإمكانيات”.

لكن ديلبي وجهت نداء إلى اللجنة المنظمة بقولها “إذا أبدت الفنادق وشركات الطيران جشعا كبيرا ورفضت التعاون مع المتفرجين والمنظمات، يتعين على الحكومة التدخل لأن الأمر لن يكون جيدا بالنسبة إلى السياحة في اليابان ويلطخ سمعة البلاد”.

وكان وزير السياحة الياباني أشار العام 2018إلى أنه يتوقع قدوم ستمائة ألف متفرج اجنبي لمتابعة الألعاب في طوكيو وهو عدد يساهم بقوة في الاقتصاد المحلي.

الكثير من هؤلاء السياح الذين حجزوا أماكن سكنهم قبل أكثر من سنتين يجدون انفسهم في المجهول أو في مأزق بعد ثلاثة اسابيع على أرجاء الالعاب.

ويقول فرنسي رفض الكشف عن هويته وكان سيتابع الأولمبياد للمرة السادسة والعشرين في حياته “قمت بعملية حجز قبل سنتين من أجل تمضية ست ليال في فندق ساكورا كروس في طوكيو مقابل 506 يورو عبر موقع “بوكينغ.كوم”.

وأضاف “لا أطالب باسترداد المبلغ لكن فقط بنقل الحجز إلى العام 2021”. بيد أن الفندق رفض تلبية طلبه وقال نقلا عن احد مسؤوليه قوله “لا نستطيع الاخذ في عين الاعتبار ظروفا معينة”.

أما بالنسبة إلى النقل فقال “لدي بوليصة تأمين مع شركة ايه اي جي إلى جانب بطاقة السفر. لكن الشروط المحددة في البوليصة لا تشير بوضوح اذا كنت مؤمَّنا في حال وجود وباء ما”.

جاء قرار إرجاء الألعاب الأولمبية في ظل تراجع كبير لقدوم السياح إلى اليابان جراء وباء كوفيد 19 وشكل “صدمة هائلة بالنسبة إلينا لأن إيرادات العديد من فندقنا تقلصت الى النصف اثر تراجع طلب السياح ليس فقط القادمين من الخارج لكن ايضا من الداخل الياباني بسبب فيروس كورونا” بحسب شيغيمي سودو الامين العام لجمعية الفنادق في طوكيو.

عانت الفنادق اليابانية كثيرا جراء فيروس كورونا مع انخفاض بنسبة تتراوح بين 30 و90 في المئة في آذار (مارس) ونيسان (ابريل) مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي بحسب وكالة السياحة اليابانية.

وتأمل مؤسسات السياحة والقطاع الفندقي في تعويض خسائرها للعام الحالي عندما تقام الألعاب في الفترة من 23 تموز (يوليو) إلى الثامن من آب (أغسطس) العام 2021.

وقال أحد المتحدثين باسم شبكة فنادق “فيا إن”: “على العموم نستطيع الاحتفاظ برسوم الإلغاء لكن في هذه الحالة، لا يتحمل الزبائن اي خطأ وبالتالي لن نلجأ إلى الاحتفاظ بهذه الرسوم”.

وأضاف “لا أدري ما اذا كنا نستطيع التفاوض مع المسؤولين الأولمبيين بامكانية التعويض أم لا”.

وقال أحد المسؤولين في اللجنة الأولمبية المحلية لطوكيو 2020 عندما سئل عن المشاكل التي تعترض القطاع الفندقي بالقول “سيتم دراسة المسألة”.

اما اللجنة الاولمبية فردت على استفسار لوكالة فرانس برس بالقول أنها ليست في موقع للتعليق على مسألة حجوزات الفنادق أو بطاقات السفر” وبأنها “تشجع” الاشخاص الذين كانوا قادمين لحضور الالعاب في العالم الحالي إلى “التوجه مباشرة الى منظمي طوكيو 2020 أو الجهات المختصة”.

وقال غريغ هارني احد مستشاري شركة “كارتان غلوبال” الأميركية المختصة في تنظم رحلات سفر إلى الألعاب “إنها ضربة قوية لنا ولبعض القطاعات الاخرى”.

وأضاف “يتعين علينا العض على الجرح لبعض الوقت لكننا نواصل التطلع بإيجابية لأن قلة من مئات من الزبائن طالبت باستعادة اموالها لأنهم يريدون الذهاب إلى طوكيو العام المقبل، ستكون الرغبة أكبر عندما يزول فيروس كورونا”. – (أ ف ب)