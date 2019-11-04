“الجمباز” تعود بـ9 ميداليات ملونة من البطولة العربية

عمان – الغد – خرج لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية للجمباز الفني “رجال، سيدات وجمباز ايقاعي”، بحصيلة وافرة من الميداليات من مشاركتهم في البطولة العربية للجمباز، التي إنتهت السبت في تونس.

وأشادت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، بالنتائج المميزة للمنتخبات الوطنية، والتي تضاف الى سجل انجازات اللاعبين واللاعبات لهذا العام، متمنيه سموها لهم مزيدا من التقدم والنجاح في البطولات المقبلة.

ووفق الأمين العام لإتحاد الجمباز والناطق الإعلامي نهى حتر، كانت حصيلة مشاركة المنتخبات الوطنية 9 ميداليات ملونة (ذهبيتان، فضيتان، و5 برونزيات)، تحقق بواسطة كل من النجم أحمد أبو السعود الفائز بذهبية (حصان المقابض)، فيما فاز اللاعب مجدي الحمود بذهبية (بساط الحركات الأرضية)، وفاز اللاعب سليم ناغوج بفضية (جهاز الحلق)، فيما فازت اللاعبة سارة صباح بفضية (الصولجان في الجمباز الإيقاعي)، وأضافت اللاعبة صباح لرصيدها أربع ميدالية برونزية في الجمباز الإيقاعي لفئات (الفردي العام، مسابقة الكرة، الحبل، مسابقة الشريط)، فيما نال اللاعب سليم ناغوج برونزية جهاز (حصان القفز)، وحل سادسا في مسابقة الفردي العام.

وفي مسابقات الإناث، تأهلت لاعبتا المنتخب ربى الداود ولارا عواد لنهائيات الأجهزة، وحققن بالترتيب المركز السادس والثامن على (البساط الأرضي)، وحققن الرابع والخامس على (المتوازي).

وشارك في تحكيم البطولة، الحكام الدوليون منير صقر وريتا عبدالله، حيث ساهما في إدارة بطولات الناشئين والرجال والسيدات في الجمباز الفني، كما رافق اللاعبين كل من مدرب الرجال جورجن، ومدرب السيدات ماريان كولسل، ومدربة الإيقاعي الروسيه أولغا.

وأشرفت على بطولة السيدات، رئيسة اللجنة الفنية للجمباز الفني “سيدات”، وهي الحكم الدولي الأردني ريما عامر.

وعلى هامش البطولة، عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجمباز، اجتماعا لها قررت خلاله بالإجماع تسمية أمينة سر الإتحاد الأردني نهى حتر لتكون نائبا لرئيس الاتحاد العربي لشوؤن المرأة، وهو ما نصت عليه قرارات مجلس ادارة اللجان الأولمبية العربية، بأن تكون أحد نواب الرئيس في كل الاتحادات سيدة.

وحضر البطولة العربية العديد من الضيوف ومنهم: نيللي كيم نائب رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ودوناتيللي ساشي رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، وسوات رئيس الاتحاد التركي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، ويوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي، وعلي زعتر رئيس الاتحاد الأفريقي، وعلي الهتمي رئيس الاتحاد القطري عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي.