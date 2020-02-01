“الجمباز” يعرض 215 مليون دولار تعويضا لضحايا الطبيب نصار

نيويورك – قدم الاتحاد الأميركي للجمباز عرضا بقيمة 215 مليون دولار لتعويض ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي للطبيب السابق للمنتخب لاري نصار، في خطة اعتبرها محامي أكثر من 200 ضحية بأنها “غير مقبولة”.

وتم الكشف عن العرض الخميس في خطة إعادة تنظيم مؤلفة من 76 صفحة قدمها الاتحاد الأميركي للجمباز إلى المحكمة المختصة بقضايا الإفلاس في مقاطعة إنديانا الجنوبية.

وقامت أكثر من 300 ضحية بينهن العديد من البطلات الأميركيات الأولمبيات في رياضة الجمباز أبرزهن سيمون بايلز، المتوجة بأربع ذهبيات أولمبية، وغابرييل دوغلاس وألي ريسمان، بمقاضاة الاتحاد الأميركي للجمباز لفشله في حمايتهن من نصار.

وحكم على نصار عام 2018 بالسجن بين 40 و125 عاما على خلفية استغلاله الجنسي لأكثر من 300 رياضية غالبيتهن قاصرات، خلال عقدين من الزمن في الفترة بين العامين 1996 و2014، بينهن نجمات من المنتخب الذي شارك في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

USA Gymnastics offered the sexual abuse victims of doctor Larry Nassar a $215 million settlementhttps://t.co/BfrRLdAReg — New York Daily News (@NYDailyNews) January 31, 2020

وأكد الاتحاد الأمريكي الذي يأمل في تجنب الحماية من الإفلاس قبل أولمبياد طوكيو في تموز/يوليو المقبل، أن الضحايا يمكنهن التصويت كمجموعة لقبول مبلغ 215 مليون دولار كتعويض (حوالي 194 مليون يورو).

وقالت الرئيسة المديرة العامة للاتحاد الاميركي لي لي لونغ: “هدفنا دائما كان التوصل إلى اتفاق ودي عبر مسلسل الإفلاس،رغم أننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع اللجنة التي تمثل الناجيات، إلا أننا ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق”.

وتابعت: “هذه الخطة تسمح بإجراء مفاوضات مستمرة بين الأطراف، ونأمل أن تؤدي المناقشات المستمرة إلى اتفاق تدعمه جميع الأطراف في القضية”.

ووصف جون مانلاي، محامي أكثر من 200 رياضية وجهن تهما إلى نصار، الخطة في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز بأنها “غير مقبولة”، مضيفا “في حديث مع موكلاتي والمحامين الآخرين، هناك فرصة أفضل لقيام (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب بمساندة (غريمه السياسي) بيرني ساندرز أكثر من موافقة الضحايا على هذا العرض”.

(أ ف ب)