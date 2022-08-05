الجمعة.. أجواء حارة في أغلب مناطق الأردن

تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال لسقوط زخات محلية من المطر في أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على الحرارة، وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويتراجع يوم الأحد تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 38 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 36، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 34، وفي مرتفعات الشراة 20 – 35، وفي مناطق البادية 25 – 42، وفي مناطق السهول 25 – 37، وفي الأغوار الشمالية 27 – 41، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 43، وفي البحر الميت 29 – 41، وفي خليج العقبة 30 – 42 درجة مئوية.