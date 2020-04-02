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الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة وأجواء ربيعية

منذ 17 دقيقة

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عمان-الغد- يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الجمعة، مع بقائها أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة إلى معتدلة في مختلف مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي شرق المملكة تكون الرياح صباحا جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.
وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
ويوم غد يطرأ ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية.
ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في مختلف مناطق المملكة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال وتعمل على زيادة نسبة الغبار في الأجواء تدريجياً، وفي خليج العقبة تكون جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.
وفي ساعات الليل ترتفع الحرارة بشكل واضح مقارنة مع الليالي الماضية، ويكون الطقس مغبراً بشكل متفاوت وأدفأ من المعتاد بالنسبة لساعات الليل. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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