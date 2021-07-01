الجمعة.. ارتفاع قليل على الحرارة

عمان- الغد – ترتفع درجات الحرارة قليلا وتبقى أعلى من معدلاتها نهار اليوم، فيما يكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، شديد الحرارة في المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تعمل على اثارة بعض من الغبار الخفيف في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

ليلا، ترتفع درجات الحرارة ليسود طقس أكثر دفئاً من الليالي السابقة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة بالمجمل.

نهار غد تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، شديد الحرارة في المناطق المنخفضة.

كما وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تعمل على إثارة بعض من الغبار الخفيف في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

ليلا، تعود وتنخفض قليلا درجات الحرارة يسود طقس معتدل إلى دافئ في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة بالمجمل.