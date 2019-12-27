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الجمعة: استمرار تأثير المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة

منذ 4 ساعات
الجمعة: استمرار تأثير المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة (تصوير أمجد الطويل)

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عمان- الغد- تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وتكون الأجواء باردة جداً وماطرة وغائمة في مختلف المناطق مع رياح غربية نشطة السرعة، ويكون هطول المطر خلال ساعات النهار شمال ووسط المملكة غزيراً في بعض الأحيان يصاحبه الرعد والبرق مع وجود بعض المؤشرات لامتداد الهطول المطري إلى أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة.

كما وتؤدي غزارة الأمطار إلى تشكل السيول، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1500متر. أما في العقبة تكون الأجواء غائمة جزئياً ومغبرة أحياناً والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر مائجاً.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم 10 – 4، وفي المناطق الشمالية 10 – 4، وفي المناطق الجنوبية من 9 – 4، وفي خليج العقبة من 20 – 15 درجة.

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