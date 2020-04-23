الجمعة.. المملكة تتأثر مجددا بمُنخفض جوي خماسيني “عميق”

عمان-الغد- تتأثر المملكة مُجددا بمُنخفض جوي خماسيني “عميق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، نهار الجمعة، وتعود لتُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ما بين 3 و5 درجات مئوية، حسب موقع طقس العرب.

وتسود المملكة الأحوال الخماسينية، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً وحافاً، ويتحول ليُصبح مُغبراً في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، فيما يُحتمل هطول زخات محلية “طينية” من المطر.

ومع ساعات ما بعد العصر يُتوقع أن تتأثر المملكة تدريجياً بعاصفة رملية قادمة من الأراضي المصرية تتحرك مع المنخفض الجوي الخماسيني، لذا يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير في مناطق عديدة مع ارتفاع كبير في كثافة الغبار بالأجواء.

وبينما تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تكون في خليج العقبة جنوبية نشطة السرعة.

أما ليلًا، فيتعمق تأثير المُنخفض الجوي الخماسيني العميق، إذ يتحول الطقس ليُصبح عاصفاً ومُغبراً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع هبوب عواصف رملية كثيفة في جنوب وشرق المملكة تؤدي إلى تدني ورُبما إنعدام مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعد أن تمتد بعض من هذه العواصف الرملية إلى أجزاء أخرى من المدن الأردنية.

كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً مع ساعات مُتأخرة من الليل.

وحذر “طقس العرب” من ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء، وتدني ورُبما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب العواصف الرملية في جنوب المملكة، وخطر ارتفاع الأمواج في خليج العقبة وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، نهار غد، لتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، حيث يتحول الطقس ليُصبح مائلاً للبرودة بوجهٍ عام في أغلب المناطق، ومُتقلباً ما بين غائم جزئي إلى غائم مع إحتمال لهطول زخات محلية من الأمطار في شمال ووسط المملكة.

في حين يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ليلا، ويتحول الطقس ليُصبح بارداً ورطباً وغالباً غائم.