الجمعة.. تعمق المنخفض الجوي ورياح محملة بالغبار

عمان-الغد- تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق (مصنف من الدرجة الرابعة)، حيث تندفع نحو المملكة تدريجيا رياح جنوبية غربية نشطة، محملة بالغبار القادم من الأراضي المصرية خاصة على المناطق الجنوبية، وفق موقع طقس العرب.

وحسب الموقع، فإنه يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، نهار الجمعة، بحيث تُصبح حول معدلاتها الاعتيادية في مختلف المناطق، موضحا أنه ومع ساعات الصباح، تتحرك جبهة هوائية باردة سريعا صوب مناطق البادية وشرق البلاد، وتكون مصحوبة بتساقط الأمطار الغزيرة والبرد والرياح المثيرة للغبار الكثيف على تلك المناطق.

ويتراجع الهطل المطري خلال ساعات الصباح في مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة، على أن تتجدد الأمطار تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر والمساء، حيث تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد أحيانا في بعض المناطق.

ويتحول الطقس بشكل تدريجي ليكون مغبرا في أجزاء مختلفة من المملكة، وخاصة المناطق الجنوبية، وذلك بفعل هبوب رياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية تُقارب سرعتها 90-100 كم/ساعة خاصة في جنوب المملكة، وتعمل على إثارة الغبار الكثيف والعواصف الرملية، كما تعمل على اضطراب البحر في خليج العقبة وارتفاع الأمواج بشكل كبير على غير العادة.

أما ليلاً، فيكون الطقس باردا وغائما وماطرا في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقُط البَرَد أحيانا.

كما تهب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية من البلاد.

وحذر الموقع من ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، خصوصا لدى مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والعيون، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الغبار، مشيرا إلى ضرورة الانتباه من شدّة هبات الرياح الشرقية.

ودعا، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة.

وتوقع “طقس العرب” أن تكون درجات الحرارة، نهار غد، أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية، حيث يكون الطقس باردا وغائما، مع هطل الأمطار على فترات إن شاء الله في أجزاء مُختلفة من المملكة.

وفيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية، تكون بخليج العقبة غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

على صعيد متصل، توقع مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي بإسم الوزارة عمر سلامة، أن تفيض سدود: الملك طلال والوالة ووادي شعيب والكفرين، إذا هطلت كميات كثيرة من الأمطار.

وقال ان فيضان السدود الأربعة متوقع، لأنها ممتلئة بكامل طاقتها التخزينية، مؤكدا أن فيضان السدود وسيلان المياه منها يمكن المزارعين من ري مزروعاتهم ولاسيما إن كانت بكميات قليلة.